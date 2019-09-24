Форвард «Торонто» Ник Петан: На тренировках Коршков много забивает

Форвард «Торонто» Ник Петан после выставочного матча с «Монреалем» (3:0) высказался о форварде Егоре Коршкове, который забил два гола и был признан первой звездой матча.
«Он обладает габаритами, устремлен на ворота, может забивать, – приводит слова 24-летнего канадца официальный сайт лиги. – На тренировках он много забивает, и это умение он продемонстрировал сегодня».
Отметим, что на счету Петана две результативные передачи: он поучаствовал в первом голе Коршкова в большинстве, а также во второй шайбе, заброшенной Дарреном Арчибальдом.
В ночь на четверг команды проведут еще один матч в Торонто.
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