Форвард «Торонто» Ник Петан: На тренировках Коршков много забивает Российский форвард сделал дубль в матче с «Монреалем».

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Форвард «Торонто» Ник Петан после выставочного матча с «Монреалем» (3:0) высказался о форварде Егоре Коршкове, который забил два гола и был признан первой звездой матча.

«Он обладает габаритами, устремлен на ворота, может забивать, – приводит слова 24-летнего канадца официальный сайт лиги. – На тренировках он много забивает, и это умение он продемонстрировал сегодня».

Отметим, что на счету Петана две результативные передачи: он поучаствовал в первом голе Коршкова в большинстве, а также во второй шайбе, заброшенной Дарреном Арчибальдом.

В ночь на четверг команды проведут еще один матч в Торонто.