«Локомотив» объявил об отставке Мактавиша Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ардашев.

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

В понедельник «Локомотив» проиграл дома «Йокериту» (1:4). Это поражение стало для команды пятым в восьми матчах со старта сезона.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев. Ранее он тренировал «Локомотив-2» (2005, 2007-2008), «Капитан» (2008-2009) и «Рысь» (2009-2010).

В 2013 году бывший форвард клуба вернулся в Ярославль, где на протяжении пяти сезонов был спортивным директором команды МХЛ «Локо».

«Локомотив» с шестью очками занимает предпоследнее место в Западной конференции. Свой следующий матч команда проведет 25 сентября дома с рижским «Динамо».