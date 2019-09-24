«Амур» обыграл «Адмирал», одержав первую победу в сезоне Решающую шайбу забросил Васильев.

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«Амур» выиграл у «Адмирала» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Решающую шайбу за 57 секунд до конца третьего периода забросил защитник Валерий Васильев.

Отметим, что «Амур» вел со счетом 2:0 после голов Вячеслава Ушенина и Александра Горшкова, однако позволил гостям отыграться. В составе «Адмирала» отличились швед Маркус Люнг и форвард Константин Глазачев.

Для «Амура» эта победа стала первой в сезоне. Команда набрала пять очков и сравнялась с магнитогорским «Металлургом», оставшись на последнем месте в Восточной конференции. У «Адмирала» восемь очков и девятая позиция.

В четверг команды еще раз сыграют в Хабаровске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Вяч. Ушенин, 8. Горшков, 26. Васильев, 60 – Люнг, 47. Глазачев, 48.