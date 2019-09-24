Крэйг Вудкрофт: Сегодня в матче с «Торпедо» мы были недостаточно хороши Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт – о поражении в выездном матче против «Торпедо» (3:4 ОТ).

- Сегодня мы были недостаточно хороши. К сожалению, это не та игра, которую мы должны показывать после хороших домашних побед. Расстроены результатом, нам нужно показывать лучшую игру, чтобы брать очки, - цитирует Вудкрофт официальный сайт КХЛ.

Добавим, что в следующем матче «Динамо» в гостях встретится с «Северсталью».