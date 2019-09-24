Крэйг Вудкрофт: Сегодня в матче с «Торпедо» мы были недостаточно хороши - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 сентября 2019 22:54Хоккей

Крэйг Вудкрофт: Сегодня в матче с «Торпедо» мы были недостаточно хороши

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт – о поражении в выездном матче против «Торпедо» (3:4 ОТ).

- Сегодня мы были недостаточно хороши. К сожалению, это не та игра, которую мы должны показывать после хороших домашних побед. Расстроены результатом, нам нужно показывать лучшую игру, чтобы брать очки, - цитирует Вудкрофт официальный сайт КХЛ.

Добавим, что в следующем матче «Динамо» в гостях встретится с «Северсталью».

На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды (видео) UFC официально подтвердил бой Ортеги и Корейского зомби Чемпион UFC Нурмагомедов назвал три главных принципа в своей карьере
Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Вячеслав Колосков: Возня с допинг-пробами не затронет сборную России Бывший президент РФС прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 из-за нового скандала вокруг московской антидопинговой лаборатории. 24.09.2019 17:38 Футбол Григорьевская Юлия
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уик-энд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» – 4:3. 22.09.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий
Новости
22:54 Хоккей Крэйг Вудкрофт: Сегодня в матче с «Торпедо» мы были недостаточно хороши
22:40 Хоккей Олег Знарок: Индивидуальные ошибки решают исход матча
22:35 Футбол Головин забил первый гол в сезоне за «Монако»
22:25 Футбол Система VAR появится на матчах текущего сезона Лиги Европы со стадии плей-офф
22:19 Хоккей «Витязь» обыграл «Автомобилист», одержав восьмую победу подряд
22:15 Футбол УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
21:51 Хоккей «Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над «Спартаком»
21:44 Хоккей «Торпедо» в овертайме одержало победу над минским «Динамо»
21:31 Футбол Александр Дюков: Уверен, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории
21:23 Футбол Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
21:14 Футбол Севилья примет финал Лиги Европы в 2021 году
20:58 ММА Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды (видео)
20:42 Баскетбол Дэвид Блатт: Сборная России навсегда останется в моем сердце
20:27 Бокс Александр Усик: На протяжении всей своей жизни слышу, что у меня ничего не получится
20:06 Хоккей Дацюк стал самым возрастным игроком «Автомобилиста» в истории КХЛ
19:51 Футбол Андреа Пирло: Единственный, кто похож на меня – это Френки де Йонг
19:39 Футбол Источник: Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити»
19:36 Футбол Зинедин Зидан: Когда «Реал» проигрывает, все говорят, что я ухожу. Когда побеждает – я остаюсь
19:24 Футбол Рассмотрение просьбы Протасовицкого об УДО отложили на 1 октября
19:16 Бокс Андрей Замковой: После Олимпиады пришлось заново доказывать, что я являюсь первым номером в России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика