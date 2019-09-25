Яков Рылов: С «Салаватом Юлаевым» получилась отвратительная игра Защитник «Спартака» Яков Рылов прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного сезона КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

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- Сегодня получилась отвратительная игра. Мы вели 2:0 и в итоге уступили, другими словами, отдали свою игру. Это безобразие. Мы очень плохо начали играть после второй шайбы. Пошли ошибки и удаления, игра у нас сломалась, - цитирует защитника пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этой игры «Спартак» с девятью очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на своем льду сыграют с «Автомобилистом».