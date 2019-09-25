Робин Ганзл: Во многих матчах «Спартак» играл хорошо, но не доводил их до победы Нападающий «Спартака» Робин Ганзл прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного сезона КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

- Тяжелый старт сезона для нас, мы во многих матчах играли хорошо, но не доводили их до победы. Много игр проиграли в овертайме. В некоторых матчах мы не играли хорошо. Мы играем одну игру хорошо, потом одну плохо, нужно играть стабильнее, нам этого пока не хватает, - цитирует Ганзла ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Спартак» с девятью очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на своем льду сыграют с «Автомобилистом».