Артем Федоров – после поражения от «Салавата»: Уж слишком много очков мы уже растеряли

Форвард московского «Спартака» Артем Федоров дал комментарий после поражения от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы хорошо играли большую часть матча, но после второго гола начались ненужные удаления. Чуть-чуть не дотерпели в меньшинстве, пропустили, после чего уфимцы зацепились за игру и сумели добыть победу.
У нас на каждую игру особый настрой. Просто на старте сезона у «Спартака» довольно много поражений, поэтому на каждый матч выходим заряженными на победу. Уж слишком много очков мы уже растеряли», – цитирует игрока News.ru.
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