Андрей Мартемьянов: Пользы от Дацюка будет очень много Дацюк впервые сыграл за «Автомобилист».

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (0:1 OT) высказался о дебюте форварда Павла Дацюка.

«Пока Павел не набрал кондиции, – сказал Мартемьянов на пресс-конференции. – Физическая форма у него хорошая, надо играть. Через игры наберет форму.

В некоторых моментах очень прилично выглядел: в плане сохранения шайбы, креатива, начала атак. Начал в четвертом звене, закончил – в первом. Будем постепенно вводить. У нас и Георгий Белоусов после травмы неплохо выглядел.

Роль Дацюка в команде – играть в хоккей, быть лидером, голы забивать, молодежь поддерживать.

Опыт колоссальный, мастерства – вагон. Ребятам надо учиться у него. Это неоценимое приобретение. Пользы будет очень много».

41-летний Дацюк впервые сыграл в нынешнем сезоне. Он провел на льду 20 смен, его игровое время составило 15 минут 6 секунд.