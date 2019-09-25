Михаил Кравец: Игра «Витязя» зависит от Семина Капитан «Витязя» набрал 12 очков в десяти матчах сезона.

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:0 OT) высказался об игре капитана команды Александра Семина.

«Его роль, во-первых, капитан, лидер, – сказал Кравец на пресс-конференции. – Он создает игру: владение шайбой, передачи, голы – это его работа. У нас есть кому бороться.

Но в то же время он может отработать назад, как показала эта игра, потолкаться и побиться. Саша – это лидер команды, за которым она идет. Наша игра зависит от него тоже».

В десяти матчах сезона 35-летний Семин набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «+3».

«Витязь» набрал 18 очков и продолжает лидировать в Западной конференции и всей лиги. Следующий матч команда проведет 28 сентября с «Металлургом».