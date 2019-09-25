«Ак Барс» разгромил «Трактор» в Челябинске В воротах хозяев побывало шесть безответных шайб.

«Ак Барс» крупно победил «Трактор» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Арене Трактор» в Челябинске.

Голы в матче забили Патрис Кормье, Михаил Глухов, Кирилл Петров, Вячеслав Основин, Андрей Педан и Данис Зарипов.

Отметим, что после второго гола голкипер «Трактора» Иван Федотов был заменен на Василия Демченко, а после шестого – у хозяев произошла обратная замена.

«Ак Барс» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Трактора» осталось 11 очков и седьмая позиция.

В следующих матчах 27 сентября «Трактор» примет «Барыс», а 28 сентября «Ак Барс» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань) – 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)

Голы: Кормье, 5. Глухов, 7. Петров, 7. Основин, 11. Педан, 26. Зарипов, 30.