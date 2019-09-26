Андрей Скабелка: Хорошо, что во втором периоде пропустили только один гол «Барыс» победил «Металлург» в Магнитогорске.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Металлургом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в Магнитогорске.

«Старт сезона – все решают свои задачи, – приводит слова Скабелки официальный сайт лиги. – Первый период был достаточно равным, во втором «Металлург» добавил, и мы не всегда справлялись, много играли в своей зоне. Хорошо, что мы пропустили только один гол.

В третьем периоде, забив гол, мы немного отпустили момент дисциплины, два раза втроем играли. Тут только один плюс можно вынести: ребята сражались и не дали сопернику использовать эти моменты «пять на три» и «пять на четыре».

Напомним, в составе «Барыса» голы забили Джесси Блэкер, Никита Михайлис и Корбан Найт.

«Барыс» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 27 сентября команда сыграет в гостях с «Трактором».