Андрей Скабелка: Хорошо, что во втором периоде пропустили только один гол - Советский спорт
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26 сентября 2019 07:24ХоккейЛипкин Антон

Андрей Скабелка: Хорошо, что во втором периоде пропустили только один гол

«Барыс» победил «Металлург» в Магнитогорске.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Металлургом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в Магнитогорске.

«Старт сезона – все решают свои задачи, – приводит слова Скабелки официальный сайт лиги. – Первый период был достаточно равным, во втором «Металлург» добавил, и мы не всегда справлялись, много играли в своей зоне. Хорошо, что мы пропустили только один гол.

В третьем периоде, забив гол, мы немного отпустили момент дисциплины, два раза втроем играли. Тут только один плюс можно вынести: ребята сражались и не дали сопернику использовать эти моменты «пять на три» и «пять на четыре».

Напомним, в составе «Барыса» голы забили Джесси Блэкер, Никита Михайлис и Корбан Найт.

«Барыс» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 27 сентября команда сыграет в гостях с «Трактором».

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