Эдвард Паскаль: Пока не думаю о сборной Казахстана, но все может быть Канадский голкипер проводит первый сезон за «Бырыс».

Голкипер «Барыса» Эдвард Паскаль после матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:1) рассказал о своей адаптации в лиге.

«Я уже, пожалуй, освоился в КХЛ, на новом месте, – приводит слова 28-летнего канадца официальный сайт лиги. – Приятные люди, отличная атмосфера на трибунах, искренние болельщики. Много североамериканцев в казахстанском хоккее, адаптироваться было не сложно.

Сыграю ли я однажды за сборную Казахстана? Не знаю, пока об этом не думаю. Но для начала надо несколько лет сыграть за команду КХЛ, чтобы получить паспорт. Впереди большой путь, но все может быть».

Напомним, Паскаль проводит первый сезон в КХЛ. В шести проведенных матчах на его счету четыре победы, 95,5 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 1,34 гола за игру. В матче с «Металлургом» он отметился результативной передачей.