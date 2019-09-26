Дмитрий Калинин – после 0:6 от «Ак Барса»: Пытаемся забыть это поскорее - Советский спорт
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26 сентября 2019 08:00ХоккейЛипкин Антон

Дмитрий Калинин – после 0:6 от «Ак Барса»: Пытаемся забыть это поскорее

«Трактор» крупно проиграл дома «Ак Барсу».

Защитник «Трактора» Дмитрий Калинин высказался о крупном поражении от «Ак Барса» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ в ледовой арене «Трактор» в Челябинске.

«Все все видели, начало мы провалили, пропустили несколько голов сразу, – приводит слова 39-летнего капитана команды официальный сайт лиги. – Пацаны старались, боролись, особенно во второй половине матча. Играли до конца и пытались забить гол, но не получилось.

Пытаемся забыть это поскорее и готовиться к следующему матчу. Курьезные – не курьезные голы пропустили, все равно счет был большой».

Напомним, «Трактор» пропустил четыре шайбы к 11-й минуте игры, а во втором периоде «Ак Барс» забил еще два гола.

У «Трактора» осталось 11 очков, и команда опустилась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 27 сентября «Трактор» сыграет дома с «Барысом».

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