Дмитрий Калинин – после 0:6 от «Ак Барса»: Пытаемся забыть это поскорее

Защитник «Трактора» Дмитрий Калинин высказался о крупном поражении от «Ак Барса» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ в ледовой арене «Трактор» в Челябинске.
«Все все видели, начало мы провалили, пропустили несколько голов сразу, – приводит слова 39-летнего капитана команды официальный сайт лиги. – Пацаны старались, боролись, особенно во второй половине матча. Играли до конца и пытались забить гол, но не получилось.
Пытаемся забыть это поскорее и готовиться к следующему матчу. Курьезные – не курьезные голы пропустили, все равно счет был большой».
Напомним, «Трактор» пропустил четыре шайбы к 11-й минуте игры, а во втором периоде «Ак Барс» забил еще два гола.
У «Трактора» осталось 11 очков, и команда опустилась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 27 сентября «Трактор» сыграет дома с «Барысом».
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