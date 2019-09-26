«Питтсбург» готов обменять одного из вратарей до старта сезона У «пингвинов» три голкипера на односторонних контрактах.

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Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд заявил, что до начала сезона клуб может обменять одного из вратарей.

«Мы не могли ничего сделать летом, – приводит слова Рутерфорда официальный сайт лиги. – Но в последние три или четыре дня ситуация изменилась. Рынок активизировался. В первую очередь это касается вратарей.

Работа продолжается. Если какой-то клуб лиги заинтересован в обмене, велика вероятность того, что мы пойдем на это. Мы также готовы оставить всех троих и надеяться, что один из них пройдет драфт отказов».

Напомним, у «Питтсбурга» три голкипера на односторонних контрактах. Основным вратарем остается Мэтт Мюррей. А за то, чтобы стать его сменщиком, борются Тристан Джарри и Кэйси Десмит. Чтобы отправить одного из них в фарм-клуб, «Питтсбургу» придется выставлять голкипера на драфт отказов.

Добавим, что регулярный чемпионат стартует 2 октября.