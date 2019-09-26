«Спартак» поместил Кутузова в список отказов Защитник провел пять матчей в нынешнем сезоне.

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Защитник «Спартака» Александр Кутузов помещен в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

Таким образом, если ни один клуб не заберет 33-летнего игрока, он отправился в фарм-клуб «Спартака» – воскресенский «Химик».

В нынешнем сезоне Кутузов провел пять матчей за «Спартак», в которых не набрал ни одного очка по системе «гол+пас» и добился показателя полезности «–1». При этом он не попадал в заявку на матчи с 17 сентября, когда красно-белые проиграли «Барысу» (0:3).

Ранее Кутузов выступал в КХЛ за «Сибирь», «Нефтехимик», «Динамо» (Москва), «Салават Юлаев», ЦСКА и «Локомотив». Всего на его счету 144 (40+104) очка в 528 матчах при показателе полезности «+21».