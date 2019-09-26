Александр Гулявцев: Счет 1:2, наверное, скоро мне будет сниться Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение команды в домашнем матче с «Адмиралом» (1:2).

- Мы неплохо работали в зоне атаки, хорошо двигались, создавали моменты. Но ключевое слово здесь - создавали. Игроки «Адмирала» их хорошо блокировали, а у нас не нашлось хитрости для того, чтобы снимать эти блоки, чтобы быть хладнокровнее в завершающих моментах. Счет 1:2, наверное, скоро мне будет сниться…, - приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

Отметим, что из 11 матчей регулярного чемпионата «Амур» четыре встречи проиграл со счетом 1:2, еще четыре игры завершились поражением с разницей в одну шайбу.

Добавим, что в следующем матче «Амур» на своем льду сыграет против «Сибири».