Александр Гулявцев: Счет 1:2, наверное, скоро мне будет сниться - Советский спорт
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26 сентября 2019 18:46Хоккей

Александр Гулявцев: Счет 1:2, наверное, скоро мне будет сниться

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение команды в домашнем матче с «Адмиралом» (1:2).

- Мы неплохо работали в зоне атаки, хорошо двигались, создавали моменты. Но ключевое слово здесь - создавали. Игроки «Адмирала» их хорошо блокировали, а у нас не нашлось хитрости для того, чтобы снимать эти блоки, чтобы быть хладнокровнее в завершающих моментах. Счет 1:2, наверное, скоро мне будет сниться…, - приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

Отметим, что из 11 матчей регулярного чемпионата «Амур» четыре встречи проиграл со счетом 1:2, еще четыре игры завершились поражением с разницей в одну шайбу.

Добавим, что в следующем матче «Амур» на своем льду сыграет против «Сибири».

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