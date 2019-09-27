Дэвид Куинн: Кравцова беспокоит, когда он что-то не так делает в своей зоне Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн похвалил российского нападающего Виталия Кравцова за старания.

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- Он хочет и может делать вещи, которых, видимо, ранее никогда не делал. Мне кажется, что когда у него что-то не получается, его это беспокоит. Его беспокоит, когда он что-то не так делает в своей зоне. Большинство ребят его возраста об этом не думает. И мне нравится, что для него это сейчас является приоритетом. Если это добавить к мастерству, можно стать очень хорошим хоккеистом, - приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в матче против «Филадельфии» (2:1 Б) 19-летний россиянин провел на льду 18:23 и завершил матч с показателем полезности «-1».

Напомним, что в мае Кравцов подписал с «Рейнджерс» контракт новичка.