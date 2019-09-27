Максим Шалунов: ЦСКА продолжает набирать ход, это не может не радовать Нападающий армейцев Максим Шалунов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Торпедо».

- Команда продолжает набирать ход, это не может не радовать. Положительно сказывается на настроении в коллективе. Соперника разбирали, нам надо меньше терять в средней зоне, пресекать контратаки и реализовывать свои моменты, - цитирует Шалунова пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и ЦСКА состоится сегодня в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» и начнется в 19:30 по московскому времени.