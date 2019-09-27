«Трактор» на своем льду проиграл «Барысу» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске уступил «Барысу» – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

Загрузка...

Счет на 10-й минуте открыл защитник хозяев Йессе Виртанен. Через две минуты Даррен Диц сравнял счет, а на 52-й минуте Корбан Найт установил окончательный результат.

«Барыс» поднялся на второе место в турнирной таблице Востока КХЛ. «Трактор» – седьмой.