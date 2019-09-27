Макаров перешел в рижское «Динамо» Голкипер Андрей Макаров подписал двусторонний однолетний контракт с рижским «Динамо», сообщает официальный сайт КХЛ.

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Ранее 26-летний россиянин выступал за «Куньлунь», «Нефтехимик» и «Автомобилист».

На его счету 20 побед и три «сухаря» в 55 матчах в КХЛ.