Макаров перешел в рижское «Динамо» - Советский спорт
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27 сентября 2019 19:46ХоккейКоноплев Александр

Макаров перешел в рижское «Динамо»

Голкипер Андрей Макаров подписал двусторонний однолетний контракт с рижским «Динамо», сообщает официальный сайт КХЛ.

Ранее 26-летний россиянин выступал за «Куньлунь», «Нефтехимик» и «Автомобилист».

На его счету 20 побед и три «сухаря» в 55 матчах в КХЛ.

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