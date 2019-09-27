Найджел Доус: КХЛ становится лучше во всем. Только зарплаты снизились Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус оценил прогресс Континентальной хоккейной лиги.

Уроженец Канады выступает в КХЛ с 2011 года.

– Вы играете в КХЛ уже без малого десять лет. Три вещи, которые сильнее всего изменились за это время?

– Ну, лига становится лучше год от года во всем. Не только в плане команд и общей организации, но спонсорство, телевидение, логистика, поддержка болельщиков, судейство...

– Зарплаты?

– Нет, они снизились.

– Правда?

– Ну да. Введен же потолок зарплат. Ну а вообще ничего масштабного не строится за пару лет. Лига проделывает огромную работу, развивается из года в год, становится лучше и лучше. И мне нравятся эти перемены, – приводит слова Доуса «Собеседник».