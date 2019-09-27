Лайне подписал двухлетний контракт на 13,5 млн долларов «Финский Овечкин» подписал первый «взрослый» контракт.

Финский нападающий Патрик Лайне заключил новое соглашение с «Виннипегом», сообщает официальный сайт клуба. Летом 2019 года у хоккеиста истек контракт новичка с максимально возможной зарплатой в 925 000 долларов.

По данным журналиста TSN Даррена Дрегера, теперь 21-летний форвард будет зарабатывать 6,75 млн в год.

За три сезона в НХЛ Лайне набрал 184 (110+74) очка в 237 матчах регулярного чемпионата и 16 (8+8) баллов в 23 играх Кубка Стэнли.