Иван Вишневский: Дацюк такой же человек, как и мы

41-летний форвард вернулся в родной город летом 2019 года.
– Насколько меняется игра «Автомобилиста» с выходом на лед Павла Дацюка?
– Особо не поменялось ничего. Практически все остались на прежних местах. Конечно, с его приходом у ребят прибавилось уверенности. Такое всегда происходит, если играешь рядом с ним. Это человек с большим опытом, который может подсказать в трудную минуту, как поступить лучше.
– В раздевалке чувствуется особый авторитет Павла?
– Он такой же человек, как и мы. Не инопланетянин, который пришел, и теперь все не знают, что делать. Дацюк – это человек, но только с большим опытом, выигрывавший кубки и чемпионаты везде, где играл. Отлично, что к нашей команде добавился еще один лидер, – передают слова Вишневского «Известия».
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