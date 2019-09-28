Иван Вишневский: Дацюк такой же человек, как и мы - Советский спорт
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28 сентября 2019 01:50ХоккейКоноплев Александр

Иван Вишневский: Дацюк такой же человек, как и мы

Защитник «Автомобилиста» Иван Вишневский подчеркнул, что игра его команды не изменилась с приходом Павла Дацюка.

41-летний форвард вернулся в родной город летом 2019 года.

– Насколько меняется игра «Автомобилиста» с выходом на лед Павла Дацюка?

– Особо не поменялось ничего. Практически все остались на прежних местах. Конечно, с его приходом у ребят прибавилось уверенности. Такое всегда происходит, если играешь рядом с ним. Это человек с большим опытом, который может подсказать в трудную минуту, как поступить лучше.

– В раздевалке чувствуется особый авторитет Павла?

– Он такой же человек, как и мы. Не инопланетянин, который пришел, и теперь все не знают, что делать. Дацюк – это человек, но только с большим опытом, выигрывавший кубки и чемпионаты везде, где играл. Отлично, что к нашей команде добавился еще один лидер, – передают слова Вишневского «Известия».

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