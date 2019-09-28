Андрей Скабелка: «Барысу» чуть больше повезло с голом в третьем периоде «Барыс» выиграл у «Трактора» в Челябинске.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) на ледовой арене «Трактор» в Челябинске.

«Игра по накалу была очень серьезная и в принципе равная, – приводит слова Скабелки официальный сайт лиги. – В каких-то моментах «Трактор» больше доминировал, в каких-то – мы перехватывали инициативу. То, что мы забили в третьем периоде, – это нам чуть больше повезло».

Голы в составе «Барыса» забили Даррен Диц и Корбан Найт. Команда набрала 14 очков и возглавила дивизион Чернышева, поднявшись на второе место в Восточной конференции.

В следующем матче 30 сентября «Барыс» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар».