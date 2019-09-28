Корбан Найт: Карлссон сыграл выше всяких похвал

Форвард «Барыса» Корбан Найт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:1) на ледовой арене «Трактор» в Челябинске.
«Хороший матч и важно, что он закончился для нас победой, – приводит слова 29-летнего канадца официальный сайт лиги. – «Трактор» – сильный соперник, который хорошо играет дома. Но мы очень сильно отработали, и вратарь (Хенрик Карлссон) сыграл выше всяких похвал. Очень хорошо, что выиграли у «Трактора» оба матча».
Найт забросил победную шайбу, а голкипер команды Хенрик Карлссон отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.
Отметим, что в пятницу на прошлой неделе «Барыс» выиграл у «Трактора» (2:0) на своем льду.
«Барыс» набрал 14 очков и возглавил дивизион Чернышева, поднявшись на второе место в Восточной конференции. В следующем матче 30 сентября команда сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар».
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