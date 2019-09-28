Защитник «Трактора» Йессе Виртанен: В хоккее случаются серии поражений - Советский спорт
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28 сентября 2019 09:48ХоккейЛипкин Антон

Защитник «Трактора» Йессе Виртанен: В хоккее случаются серии поражений

«Трактор» проиграл четвертый матч подряд.

Защитник «Трактора» Йессе Виртанен подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:2) на ледовой арене «Трактор» в Челябинске.

«Это была очень сложная игра, – приводит слова 28-летнего финна официальный сайт лиги. – Мы хорошо работали, пытались выиграть, но у соперника тоже сильная команда.

В третьем периоде соперник забросил шайбу и повел 2:1, мы изо всех сил старались сравнять, но… Это хоккей. Здесь случаются серии поражений».

Отметим, что Виртанен забросил единственную шайбу «Трактора» в этом матче. Поражение от «Барыса» стало для команды четвертым подряд.

У «Трактора» осталось 11 очков и седьмое место в Восточной конференции. В следующем матче 29 сентября команда сыграет дома с «Локомотивом».

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