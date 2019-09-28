Защитник «Трактора» Йессе Виртанен: В хоккее случаются серии поражений

Защитник «Трактора» Йессе Виртанен подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:2) на ледовой арене «Трактор» в Челябинске.
«Это была очень сложная игра, – приводит слова 28-летнего финна официальный сайт лиги. – Мы хорошо работали, пытались выиграть, но у соперника тоже сильная команда.
В третьем периоде соперник забросил шайбу и повел 2:1, мы изо всех сил старались сравнять, но… Это хоккей. Здесь случаются серии поражений».
Отметим, что Виртанен забросил единственную шайбу «Трактора» в этом матче. Поражение от «Барыса» стало для команды четвертым подряд.
У «Трактора» осталось 11 очков и седьмое место в Восточной конференции. В следующем матче 29 сентября команда сыграет дома с «Локомотивом».
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Дмитрий Радченко: «Зенит» в финале Лиги чемпионов – не утопия Бывший нападающий «Зенита», а ныне тренер клубной академии рассказал о том, как Александру Кокорину пережить отлучение от футбола, и почему участие «Зенита» в домашнем финале Лиги чемпионов – это не утопия. 25.09.2019 21:00 Футбол Татьянин Михаил «Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей