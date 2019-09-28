«Амур» всухую обыграл «Сибирь», одержав вторую победу в сезоне Аликин отразил 33 броска по воротам.

«Амур» выиграл у «Сибири» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Голами отметились Владислав Ушенин, Гинек Зогорна и Валерий Васильев. Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил все 33 броска игроков «Сибири».

«Амур» одержал вторую победу в сезоне, набрал семь очков и ушел с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции и всей лиги, которое теперь занимает «Металлург». У «Сибири» осталось 12 очков и шестая позиция.

В следующих матчах 30 сентября «Сибирь» сыграет в гостях с «Адмиралом», а 3 октября «Амур» примет «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Сибирь» (Новосибирск) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Ушенин, 11. Зогорна, 27. Васильев, 32.