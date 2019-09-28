«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» на своем льду обыграл «Автомобилист» – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

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Два (0+2) очка в этой встрече набрал нападающий хозяев Стив Мозес.

Уральцы потерпели четвертое поражение подряд, но продолжают лидировать в турнирной таблице Востока КХЛ.