«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд

Два (0+2) очка в этой встрече набрал нападающий хозяев Стив Мозес.
Уральцы потерпели четвертое поражение подряд, но продолжают лидировать в турнирной таблице Востока КХЛ.
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