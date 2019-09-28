Дубль Лехтеря помог СКА обыграть московское «Динамо» В матче регулярного сезона КХЛ СКА в Санкт-Петербурге обыграл московское «Динамо» – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

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Дубль на счету Йори Лехтеря. Ассистентский хет-трик в этой встрече оформил Владимир Ткачев.

СКА одержал восьмую победу в 12 матчах. У бело-голубых пятое поражение в 11 встречах.