«Витязь» по буллитам обыграл «Магнитку» «Витязь» рвет и мечет.

Загрузка...

В матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» в Подольске по буллитам обыграл «Металлург» – 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Решающий буллит реализовал Иван Ларичев.

«Витязь» с десятью победами в 11 матчах занимает первое место на Западе. «Магнитка» с девятью поражениями – последняя на Востоке.