«Спартак» по буллитам обыграл «Авангард». Войнов забросил в четвертом матче кряду

«Авангард» в Балашихе уступил о буллитам «Спартаку» – 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1).
Защитник хозяев Вячеслав Войнов забросил в четвертом матче подряд. В составе гостей решающий буллит реализовал Робин Ганзл.
В Нижнекамске местный «Нефтехимик» также по буллитам обыграл минское «Динамо» – 5:4 Б (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0).
Решающий бросок в послематчевой серии нанес Зак Митчелл.
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