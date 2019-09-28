«Спартак» по буллитам обыграл «Авангард». Войнов забросил в четвертом матче кряду Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

Новости СМИ2 «Авангард» в Балашихе уступил о буллитам «Спартаку» – 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1). Защитник хозяев Вячеслав Войнов забросил в четвертом матче подряд. В составе гостей решающий буллит реализовал Робин Ганзл. В Нижнекамске местный «Нефтехимик» также по буллитам обыграл минское «Динамо» – 5:4 Б (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). Решающий бросок в послематчевой серии нанес Зак Митчелл.