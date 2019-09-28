Бурдасов покинул лагерь «Эдмонтона» С Америкой не получилось.

«Эдмонтон» в своем твиттере сообщил об отъезде российского нападающего Антона Бурдасова.

«Нефтяники» решили не заключать контракт с форвардом.

Бурдасов провел два матча за «Ойлерз», в которых отметился голевой передачей.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Салават Юлаев». В 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 31 (19+12) очко.