Нападающий Коннор подписал семилетний контракт с «Виннипегом»

Как сообщает пресс-служба «Джетс», 22-летний форвард подписал семилетний контракт на сумму в 50 миллионов долларов.
Напомним, что в прошлом сезоне форвард установил личные рекорды по заброшенным шайбам (34), голевым передачам (32) и набранным очкам (66).
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