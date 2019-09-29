Нападающий Коннор подписал семилетний контракт с «Виннипегом» - Советский спорт
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29 сентября 2019 09:53Хоккей

Нападающий Коннор подписал семилетний контракт с «Виннипегом»

Американский нападающий Кайл Коннор согласовал новый контракт с «Виннипегом».

Как сообщает пресс-служба «Джетс», 22-летний форвард подписал семилетний контракт на сумму в 50 миллионов долларов.

Напомним, что в прошлом сезоне форвард установил личные рекорды по заброшенным шайбам (34), голевым передачам (32) и набранным очкам (66).

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