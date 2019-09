Нападающий Коннор подписал семилетний контракт с «Виннипегом»

Как сообщает пресс-служба «Джетс», 22-летний форвард подписал семилетний контракт на сумму в 50 миллионов долларов.

Напомним, что в прошлом сезоне форвард установил личные рекорды по заброшенным шайбам (34), голевым передачам (32) и набранным очкам (66).

TRANSACTION: Kyle Connor’s seven-year, $50 million contract breaks down as follows:

2019-20: $7.5 million

2020-21: $8 million

2021-22: $7.5 million

2022-23: $5 million

2023-24: $7.5 million

2024-25: $7.5 million

2025-26: $7 million https://t.co/vqlnfgp0Br