Джоэл Кенневилль: Бобровский в матче против «Тампы» был великолепен Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилль оценил игру российского голкипера Сергея Бобровского в предсезонном матче с «Тампой-Бэй» (1:0 Б).

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- Он был великолепен. На его счету несколько ключевых сэйвов. Он действовал четко и следил за шайбой, которая в некотором роде к нему приклеивалась. Мне вообще нравится, как он готовится и прогрессирует по мере приближения сезона, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Отметим, что первые две игры регулярного чемпионата «Флорида» проведет против «Тампы-Бэй». Встреча 4 октября «Пантерз» проведут на выезде, а 6 числа встретятся с «Лайтнинг» на своем льду.