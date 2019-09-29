Джоэл Кенневилль: Бобровский в матче против «Тампы» был великолепен

- Он был великолепен. На его счету несколько ключевых сэйвов. Он действовал четко и следил за шайбой, которая в некотором роде к нему приклеивалась. Мне вообще нравится, как он готовится и прогрессирует по мере приближения сезона, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.
Отметим, что первые две игры регулярного чемпионата «Флорида» проведет против «Тампы-Бэй». Встреча 4 октября «Пантерз» проведут на выезде, а 6 числа встретятся с «Лайтнинг» на своем льду.
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