«Трактор» победил «Локомотив» Шестое поражение ярославцев в сезоне.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на своем льду переиграл «Локомотив» – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

В составе победителей отличились Федор Малыхин (21:38) и Томаш Гика (24:02). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Антон Ландер (26:08).

«Локомотив» занимает 11-е место на Западе КХЛ. «Трактор» – шестой на Востоке.