Мельничук, Васильев и Плотников признаны лучшими игроками недели в КХЛ Мельничук также стал лучшим новичком.

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КХЛ определила лучших игроков четвертой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем во второй раз подряд стал Алексей Мельничук из СКА. 21-летний голкипер одержал две победы в трех матчах, отразил 94,37 процента бросков при коэффициенте надежности 1,3 гола за игру.

Лучшим защитником назван Валерий Васильев из «Амура». 25-летний игрок обороны помог команде выиграть два матча из трех. Васильев забросил две шайбы, в том числе победную в игре с «Адмиралом». На его счету показатель полезности «+2», три силовых приема и два заблокированных броска.

Лучшим форвардом выбран Сергей Плотников из СКА. 29-летний нападающий набрал 6 (2+4) очков в трех матчах при показателе полезности «+5». Также у Плотникова десять бросков и 13 силовых приемов.

Лучшим новичком также признан Мельничук.