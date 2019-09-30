Сергей Светлов: Победа над «Адмиралом» важна в плане психологии

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2 Б).
«Матч получился двояким, мы неплохо двигались, но даже того давления, что мы создали, не хватало. Пропустили две шайбы, дали сопернику почувствовать игру.
Но хочу сказать добрые слова в адрес ребят, которые нашли в себе силы вытащить матч при счете 0:2. Это очень важная победа в плане психологии», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
После этой победы «Адмирал» с 12 очками переместился на 8-ю позицию в Восточной конференции. «Сибирь» с 13 очками находится на 6-й строчке.
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