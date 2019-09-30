«Авангард» нанес «Металлургу» третье поражение кряду «Авангард» в родных стенах победил «Металлург» в матче регулярного первенства КХЛ.

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В составе омичей дублем отметился Сергей Шумаков, также шайбу добавил Тэйлор Бек. У гостей шайбы забросили Владимир Галузин и Эрик О'Делл.

По итогам встречи «Авангард» поднялся на второе место в Восточной конференции, а «Металлург» идет двенадцатым.

В следующем матче 2 октября «Авангард» сыграет в Риге против «Динамо», а магнитогорцы днем позже примут «Локомотив».