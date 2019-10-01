Ян Рутта: «Тампа» уже выбросила из головы неудачу в Кубке Стэнли

«Молнии» выиграли регулярный чемпионат НХЛ, но уступили «Коламбусу» в четырех матчах первого раунда плей-офф.
– Для нас было большим разочарованием так рано вылететь из Кубка Стэнли. После великолепного выступления в регулярном чемпионате мы ждали не такого исхода сезона. Но сейчас мы уже выбросили из головы ту неудачу и намерены вновь идти в бой, чтобы бороться за самые высокие места, – цитируют Рутту «Известия».
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