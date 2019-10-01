Мельничук, Викстранд, Жафяров и Журавлев – лучшие игроки КХЛ в сентябре Континентальная хоккейная лиги определила лауреатов сентября в четырех номинациях.

Лучшим вратарем был признан Алексей Мельничук (СКА), одержавший победы в шести из восьми матчей, в том числе три – на ноль.

Лучшим защитником стал Микаэль Викстранд («Ак Барс»), одержавший вместе с командой 9 побед в 11 матчах и набравший в них 10 (3+7) очков.

Лучшим нападающим признан Дамир Жафяров («Торпедо»), одержавший вместе с командой 8 побед в 13 матчах и набравший в них 13 (6+7) очков.

Лучшим новичком лиги стал защитник Даниил Журавлев («Ак Барс»). Защитник казанского клуба завершил лишь один из десяти матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5».