Голкипер Салак стал игроком рижского «Динамо» - Советский спорт
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01 октября 2019 16:43Хоккей

Голкипер Салак стал игроком рижского «Динамо»

«Динамо» Рига заключило контракт с вратарем Александром Салаком.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение рассчитано сроком на один год.

Добавим, что в прошлом сезоне 32-летний вратарь выступал за ярославский «Локомотив», в составе которого провел 26 матчей, пять из них сыграл «на ноль».

Отмечается, что рижане также расторгли контракт с шведским нападающим Якобом Берглундом.

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