Голкипер Салак стал игроком рижского «Динамо» «Динамо» Рига заключило контракт с вратарем Александром Салаком.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение рассчитано сроком на один год.

Добавим, что в прошлом сезоне 32-летний вратарь выступал за ярославский «Локомотив», в составе которого провел 26 матчей, пять из них сыграл «на ноль».

Отмечается, что рижане также расторгли контракт с шведским нападающим Якобом Берглундом.