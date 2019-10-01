Голкипер Салак стал игроком рижского «Динамо»

Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение рассчитано сроком на один год.
Добавим, что в прошлом сезоне 32-летний вратарь выступал за ярославский «Локомотив», в составе которого провел 26 матчей, пять из них сыграл «на ноль».
Отмечается, что рижане также расторгли контракт с шведским нападающим Якобом Берглундом.
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренции После того как 21-летний американец Мэттью Ткачук заключил-таки контракт с «Калгари», на рынке остались лишь три значимые неподписанные фигуры – финны Микко Рантанен, Патрик Лайне и американец Кайл Коннор. 27.09.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай «Витязь» – первый, «Магнитка» – последняя. Итоги выходных в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о минувших выходных через цифры. 29.09.2019 18:00 Хоккей Костяев Иван «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий «Магнитка» продолжила падение, Рига с новыми вратарями уступила СКА. Обзор дня КХЛ «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах игрового дня в КХЛ. 30.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Что случилось с Овечкиным? К воскресенью 21 команда НХЛ завершила выставочный сезон. 29.09.2019 22:00 Хоккей Славин Виталий Станислав Черчесов: Будем ждать Миранчуков к ноябрьскому сбору Главный тренер сборной России рассказал о причинах вызова в сборную России Чистякова и Жемалетдинова, согласился с критикой Лунева, объяснил вызов спартаковцев и пожалел об отсутствии братьев Миранчуков. 30.09.2019 16:00 Футбол Зибрак Артем