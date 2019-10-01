«Автомобилист» прервал серию из четырех поражений подряд В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своем льду обыграл «Локомотив» – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

Новости СМИ2 В составе победителей отличились Иван Вишневский (5:10), Дэн Секстон (18:06), Найджел Доус (45:25) и Алексей Василевский (57:56). Ветеран уральцев Павел Дацюк отметился передачей. Единственную шайбу у проигравших забросил Николай Коваленко (34:50). Это первая победа «Автомобилиста» после четырех поражений подряд. Клуб вернулся на первое место Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» проиграл седьмой матч из 11.