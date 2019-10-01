«Салават» переиграл «Торпедо» Датчанин и швед проявили себя.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе нанес поражение «Торпедо» – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

Четыре (2+2) очка в этой встрече набрал форвард Филип Ларсен. У Линуса Умарка – ассистентский хет-трик.

«Салават» одержал седьмую победу в 12 матчах и стал четвертым на Востоке КХЛ.

«Торпедо» – четвертое на Западе с шестью поражениями в 14 матчах.