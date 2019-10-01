Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в овертайме

В матче регулярного чемпионата минское «Динамо» дома обыграло «Сочи» – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
Победную шайбу в овертайме забросил Артем Демков (61:05).
Бело-голубые одержали пятую победу в сезоне. У «Сочи» – восьмое поражение.
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