«Авангард» забросил семь безответных шайб рижскому «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» дома крупно проиграло «Авангарду» – 0:7 (0:2, 0:3, 0:2).

По две шайбы в этой встрече забросили Свен Андригетто и Сергей Шумаков.

По три передачи на счету Тэйлора Бека и Вячеслава Войнова.

«Авангард» с восемью победами занимает второе место на Востоке КХЛ.

Рижское «Динамо» с девятью поражениями замыкает турнирную таблицу на Западе.