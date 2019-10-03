«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче сезона, у Овечкина и Орлова по голу Действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл, ведя в счете 2:0.

«Вашингтон» одержал победу над «Сент-Луисом» (3:2 OT) в первом матче нового регулярного чемпионата НХЛ.

К восьмой минуте действующий обладатель Кубка Стэнли забросил две шайбы, однако позволил отыграться «столичным», у которых забивали капитан команды Александр Овечкин, ставший второй звездой, и защитник Дмитрий Орлов. В овертайме победу гостям принес чех Якуб Врана, признанный лучшим игроком матча.

У «Сент-Луиса» форвард Владимир Тарасенко отметился четырьмя бросками и показателем полезности «–1», а нападающий Иван Барбашев провел четыре силовых приема.

В следующих матчах 4 октября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс», а 5 октября «Сент-Луис» примет «Даллас».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Вашингтон» – 2:3 OT (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Блэйз, 1. Пьетранжело, 8 (бол) – Овечкин, 16. Орлов, 33 (бол). Врана, 63.