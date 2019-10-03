«Вегас» победил «Сан-Хосе» в первый день регулярного сезона НХЛ Дубль в ворота «акул» сделал Смит.

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«Вегас» нанес поражение «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «золотых рыцарей» Коди Глэсс, забросивший шайбу в своем первом матче в лиге. Дубль у «Вегаса» на счету нападающего Райлли Смита, а двумя результативными передачами отметился швед Вильям Карлссон.

Форвард «Вегаса» Валентин Зыков провел четыре силовых приема и завершил игру с показателем полезности «–1». В составе «Сан-Хосе» в НХЛ дебютировал нападающий Данил Юртайкин.

4 октября команды снова сыграют друг с другом на площадке «акул».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Сан-Хосе» – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Стоун, 4 (бол). Смит, 6, 45 (мен). Глэсс, 23 – Серенсен, 13.