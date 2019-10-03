Крикунова отправят в отставку с поста главного тренера «Динамо» В среду «Динамо» проиграло «Северстали».

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов, как ожидается, будет отправлен в отставку, сообщает «Р-Спорт».

В среду бело-голубые проиграли дома «Северстали» (1:2 Б). Это поражение стало для команды третьим подряд. «Динамо» набрало 15 очков в 13 матчах и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

В случае отставки Крикунова руководить командой будет Юрий Бабенко, в настоящее время занимающий пост старшего тренера.

«Мы думаем», – сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков в ответ на вопрос, принято ли решение по главному тренеру.

Теперь «Динамо» отправляется в выездную серию, во время которой проведет три матча. Команда сыграет с «Автомобилистом» (5 октября), «Сибирью» (7 октября) и «Трактором» (9 октября).

Добавим, что Крикунов возглавил «Динамо» 2 октября прошлого года.