Мэттьюз признан первой звездой стартового дня регулярного чемпионата НХЛ Форвард «Торонто» сделал дубль в ворота «Оттавы».

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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз назван лучшим игроком первого дня регулярного чемпионата НХЛ.

В матче с «Оттавой» (5:3) 22-летний американец оформил дубль и за 23 смены нанес восемь бросков по воротам «сенаторов».

Второй звездой среды стал нападающий «Вегаса» Райлли Смит. 28-летний канадец также забросил две шайбы в матче с «Сан-Хосе» (4:1), в том числе одну – в меньшинстве.

Третьей звездой признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. 22-летний канадец, восстановившись после травмы связки колена, принес «нефтяникам» победу над «Ванкувером» (3:2), забросив решающую шайбу на 55-й минуте.