Гиртс Анкипанс: Наш игрок уходит с линии броска, а Чудинов блокирует бросок грудью – в этом различие Рижское «Динамо» пропустило семь голов от «Авангарда».

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Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Арене Рига».

«Хочу сказать про два момента, которые решили игру, – приводит слова Анкипанса официальный сайт «ястребов». – Это первый гол: бросок от синей линии – и наш человек уходит с линии броска. А за несколько секунд до травмы (Максим) Чудинов просто блокировал бросок грудью. Это самое большое различие на данный момент».

Отметим, что рижское «Динамо» продлило серию из поражений до шести матчей. Общий счет этих игр составляет 4:27.

«Динамо» занимает последнее место в Западной конференции и в следующем матче 5 октября сыграет в гостях с ЦСКА.